Intervista a Foschi: “Palermo e Sampdoria in pole per la A poi il Parma. Genoa…”

Il Napoli parte ancora in pole, malgrado gli addii di Giuntoli e Spalletti?

“Sono due addii diversi. Nel caso di Cristiano (Giuntoli ndr) era finito un ciclo, in quello di Spalletti invece non c’erano più motivazioni perché si era dato tutto, quindi era giusto separarsi. Io, in ogni caso, non sottovaluterei Rudi Garcia, uno dei tecnici più preparati in Europa”.

Quindi partenopei ancora avanti…

“Nella lotta scudetto vedo loro alla pari con l’Inter, ora come ora”.

Milan e Juve?

“Il Milan ha scelto di puntare sui giovani e sarà la squadra che dominerà nel futuro. La Juve è una mina vagante. Giuntoli è appena arrivato: diamogli tempo di lavorare”.

Le romane invece?

“Le vedo dietro alle squadre che abbiamo citato. La Roma può puntare a entrare in Champions. La Lazio vedremo: per ora non è stato un mercato esaltante”.

Intravede possibili sorprese?

“Io penso che nella lotta scudetto possiamo considerare l’Atalanta: i bergamaschi sono sempre troppo sottovalutati. E poi la Fiorentina: ottimo mercato fino a qui”.

Il Genoa di Gilardino invece?

“Io ho l’impressione che, quando si è insediata nel 2021, la nuova proprietà si è trovata in una piazza più grande di lei. Un Serie B hanno capito che cosa dovevano fare e hanno riconquistato la Serie A. Ora c’è da vedere…”.

In che senso?

“Mi sembra una squadra molto giovane. Sono una via di mezzo tra l’essere una sorpresa o una possibile squadra che lotterà fino alla fine per la salvezza. Dipende tutto da Gilardino e da quanto si è preparato sulla nuova categoria o meno”.

La Sampdoria di Pirlo in Serie B invece?

“Io, fossi stato in Pirlo, avrei cominciato dalla Serie B tre anni fa, non dalla Juve. Infatti in bianconero fece flop. Guardate infatti Legrottaglie: comincia a fare il da dalla Sampdoria, non - per esempio - subito dalla Juventus. Quest’anno i blucerchiati devono avere un unico obiettivo: risalire subito in Serie A. Solo loro possono perdere mi il campionato di B”. NGC z

E il “suo” Palermo?

“Per me si giocheranno il primo posto Sampdoria e Palermo. La nuova proprietà ha fatto bene a investire su una piazza come quella dei siciliani. C’è entusiasmo, voglia di risalire subito. Mi aspetto un testa a testa tra Samp e loro”.

Possibili sorprese?

“Secondo me sarà l’anno del Parma, che aspetta da troppi anni ormai. E poi una sorpresa in stile Sudtirol dell’anno scorso. Anche da parte di una neopromossa…”.