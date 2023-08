Intervista a Venturato: “Palermo in pole per la A poi Bari e Parma. La Samp…”

“La Sampdoria sarà una delle protagoniste. Il blasone porterà la squadra a lottare per ritornare in Serie A. Pirlo ha una grande opportunità in un ambiente e in una società che certamente lo supporterà al 100%. Ma la promozione immediata non è scontata: la Serie B è molto ostica come categoria, non è automatico che chi scende, risalga subito. Inoltre i blucerchiati hanno un’incognita sul mercato in entrata non da poco, per cui non si può dare per scontata la risalita così, dall’oggi al domani”.