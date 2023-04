Jeda attacca Masiello: “Non è un uomo, ma quel derby col Lecce non fu combinato”

Il Bari si reca a Bolzano per sfidare il Sudtirol. In palio il terzo posto in classifica al Druso che sarà esaurito in ogni settore. In campo con la formazione di mister Bisoli probabilmente ci sarà l'ex dei galletti Andrea Masiello, che ancora viene ricordato a Bari per via delle ben note vicende culminate con quell'autogol nel derby col Lecce. Protagonista di quel match fu l'attaccante leccese Jeda, il cui tiro causò proprio l'infortunio di Masiello. Il brasiliano, ai microfoni di Tuttobari.com, ha ricordato quella gara: "Sono una persona molto schietta e sincera. Quella è stata una delle delusioni maggiori della mia carriera. Il derby Bari-Lecce porta dietro una grande rivalità. Io ho percepito dal campo che la partita fosse tutt’altro che irregolare o combinata, al netto di tutto quello che è stato detto dai protagonisti. Il Lecce già vinceva prima del mio gol sui cui c’è stato il suo intervento, di cui lui ha più volte parlato ma a cui io non credo. Fare un gol apposta in quel modo è impossibile o improbabile. Piuttosto uno fa un gol di mano o provoca un fallo apposta, ma un gol del genere è improponibile. È stata una partita giocata fino alla fine, basta rivedersi la partita. I calciatori del Bari fino all’ultimo minuto hanno giocato per segnare. Purtroppo le cose sono andate così. Il Lecce a fine anno forse non si è difeso come doveva ed è poi retrocesso. Io personalmente non sono mai stato chiamato da nessuno per deporre o parlare dei fatti".