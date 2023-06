La nuova Sampdoria: Pecini uomo mercato, Grosso in panchina

Continua la costruzione della nuova Sampdoria che dal prossimo agosto giocherà in Serie B. Successivamente all'approvazione del bilancio, il club lavora sui volti che faranno parte del nuovo corso blucerchiato. Passando dalla dirigenza alla panchina, arrivando all'organico della squadra, a Genova sponda blucerchiata è un proliferarsi di novità. E partendo proprio dai piani alti, il club dovrebbe presto annunciare Nicola Legrottaglie come direttore tecnico che si occuperà di interfacciarsi con la squadra, con la dirigenza e col presidente. Nulla di ufficiale anche per quanto riguarda la mansione di direttore sportivo che dovrebbe essere occupata da Riccardo Pecini.