La Sampdoria vicina all’impresa: a Parma è 1-1. Pari Bari-Catanzaro. Como tris al Citta

Bella prova della Sampdoria sul terreno del Parma. La squadra blucerchiata ha pareggiato 1-1 al termine di una gara gagliarda. Liguri avanti al 19' con Pedrola, poi Circati ha pareggiato per i ducali a 8' dalla fine. Una bellissima partita al Tardini con la Sampdoria che ha giocato alla pari della forte squadra emiliana. Non c'è stato l'allungo ma ha dato tante cose positive a Pirlo anche se va detto che il Parma ha sciupato tante chiare occasioni da rete. Nelle altre partita della sesta giornata disputate nel pomeriggio spicca il 3-0 del Como sul terreno del Cittadella mentre il Bari in casa è stato fermato dal Catanzaro che ha pareggiato 2-2 al San Nicola.