La Ternana passa nelle mani di Guida: “Storia e tradizione. Punto su Lucarelli”

"Sono onorato di questo nuovo incarico ringrazio il sindaco Bandecchi per aver lasciato una società sana. Da oggi inizierò ufficialmente il mio lavoro per la Ternana Calcio: sarò a Terni per definire il Consiglio di Amministrazione e lavorare alla parte sportiva. Siamo un po’ in ritardo ma recupereremo con l’aiuto dei nostri straordinari tifosi".