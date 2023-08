Lecco, accolto il ricorso dal Tar e club ammesso alla Serie B

Il Lecco è stato ammesso alla Serie B. Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso dei lombardi che possono dunque giocare dopo 50 anni nel torneo cadetto. La posizione del club del patron Di Nunno era abbastanza chiara. I giudici del Tar hanno contestato la mancata concessione di una proroga per la documentazione sullo stadio e la Figc ha ribadito il suo errore (come già fatto al Collegio di Garanzia del Coni), poi sono emerse problematiche tecniche come l’accesso al portale Figc per le varie documentazioni: il Lecco, essendo salito dalla C alla B il 18 giugno, ha avuto il via libera per accedervi solo il 19. Il Lecco ha sempre ammesso che la concentrazione dei tempi dopo lo slittamento di 10 giorni dei playoff di C avrebbe dovuto far scattare la proroga, ma nessuno ci ha pensato a concederla. E il Lecco, quando l’ha richiesta, non ha avuto risposta. Oggi però la squadra lombarda può esultare.