Lecco, Foschi: “Non ho paura per la panchina, penso ai miei ragazzi”

L'allenatore non è preoccupato per il suo futuro da bluceleste: "Spero di continuare ma che dire, faccio il mio lavoro per bene e poi si vedrà"

Redazione ITASportPress

Sabato a Cosenza potrebbe essere l'ultima di Luciano Foschi sulla panchina del Lecco. L'allenatore ha deluso le aspettative e se non dovesse portare un risultato positivo dalla trasferta, beh, potrebbe esser destinato all'addio. Ma lui non ci pensa e allontana questa possibilità: "No, non ho paura per la mia panchina per il momento ho altro a cui pensare..." ha dichiarato in conferenza.