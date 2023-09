Lecco, Foschi: “Pagato errori col Brescia. Tornare al Rigamonti è…”

L'allenatore è contento per la riapertura del Rigamonti-Ceppi e ha chiesto alla squadra di onorare chi ha lavorato per la realizzazione della struttura

Luciano Foschi nella prima al Rigamonti del Lecco contro il Brescia è uscito con tanta delusione. L'allenatore dei blucelesti a fine gara ha commentato il match perso 2-0 e poi si è anche soffermato sulla conclusione dei lavori al Rigamonti-Ceppi, con conseguente riapertura per l'occasione del match in casa. "Oggi siamo cresciuti sotto l'aspetto della prestazione però gli errori si pagano e noi stiamo pagando più del dovuto sotto il profilo del risultato. Oggi nel primo tempo ho smesso di contare le occasioni ma dobbiamo evitare di concedere occasioni facili agli avversari e allo stesso tempo essere più cinici e sfruttarle al meglio le nostre opportunità. Poi nel secondo tempo è stato tutto più complicato. Mi tengo la prestazione perchè mi fa pensare che la squadra è viva e in crescita. Dobbiamo pensare che questa è una storia che dobbiamo smetterla di dirla perchè dobbiamo pensare al presente e il presente dice che dobbiamo fare punti su tutti i campi".

SUL RIGAMONTI - Sullo stadio di casa queste le parole di Foschi: "Giocare qui è il coronamento della vittoria del campionato lo scorso anno - ha esordito l'allenatore del Lecco -. Tutti sappiamo che estate abbiamo passato, ce lo meritiamo. Diciamo che si chiude il cerchio e finalmente torniamo a giocare davanti alla nostra gente, cosa che per noi significa molto. In termini di risultato, più che di prestazione che anche a Padova c’è stata. Se possiamo tornare al Rigamonti è grazie a chi si è occupato dei lavori, ci tengo a ringraziarli uno ad uno. Ho caricato i ragazzi così, gli ho detto che dobbiamo rendere merito a chi si è adoperato per fare ciò. Vogliamo far vedere che la squadra lotta ed è all’altezza della categoria, dell’ottenimento dell’obiettivo prefissato.".