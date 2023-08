Lecco, Foschi: “Sul mercato i nomi non contano, poi se arriva Messi…”

"Abbiamo dimostrato a tutta Italia che i nomi contano poco. Ci tengo a portare avanti questa politica, poi se il direttore mi porta Messi sono contento. L'importante è trovare under bravi". Queste le parole di Luciano Foschi riguardo il mercato del Lecco. I blucelesti giocheranno in Serie B la prossima stagione e fare un'ottima sessione di scambi è fondamentale. "A breve annunceremo giocatori funzionali. Gente come Buso e Pinzauti. Come Armellino ,che stiamo trattando, come Marrone. Non bisogna demoralizzarsi se non arriva un nome importante, la dimostrazione l'abbiamo avuta lo scorso anno".