Maccarone: “Palermo, Corini apre ciclo e ti porta in A. Mi rivedo in Brunori e gli auguro…”

Riguardo al rendimento del Palermo di Eugenio Corini Massimo Maccarone, ex calciatore tanto rosanero (2010-2011) ha parlato a Itasportpress.it.

Si aspettava qualcosa in più dalla stagione del Palermo?

“Forse qualcosa in più si poteva fare, però hanno influito troppi fattori nello stesso tempo…”.

“Per esempio, si è partiti con un progetto con Baldini, per poi cambiarlo in corsa e prendere Corini. E poi il Palermo era una neopromossa: non risali così le categorie dall’oggi al domani, occorre tempo”.