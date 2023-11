Palermo, 1-0 al Brescia: Coulibaly regala la vittoria ai rosanero

Al Palermo basta un gol di Coulibaly al 27esimo del primo tempo per ritrovare la vittoria in Serie B. Al "Barbera", infatti, i rosanero vincono per 1-0 contro il Brescia nell'attesa sfida dell'ex per Eugenio Corini. Con questo successo, il Palermo ritrova i tre punti e prova a uscire nel migliore dei modi da un periodo in cui non si riusciva a ottenere dei risultati.