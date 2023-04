Palermo-Benevento, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Si sfidano oggi Palermo e Benevento per la 34esima giornata di B. Squadre in campo oggi alle 16:15 al Barbera.

Palermo-Benevento si gioca oggi, sabato 22 aprile 2023 alle ore 16:15 per la 34esima giornata di Serie B. Partita molto importante per entrambe le squadre anche se per motivi differenti. I padroni di casa sognano l'aggancio alla zona playoff mentre gli ospiti cercano disperatamente punti per la salvezza.

Palermo-Benevento, le ultime Il Palermo di Corini si dovrebbe affidare al tridente formato da Valente, Tutino e Brunori in attacco per cercare la via del gol. Centrocampo affidato a Saric, Gomes e Verre. In difesa davanti a Pigiacelli ci saranno Mateju, Nedelcearu, Marconi e Sala in protezione.

Per quanto riguarda il Benevento, 3-5-2 per mister Agostinelli. Farias e Ciano potrebbero comporre il duo d'attacco. Centrocampo ampio con Schiattarella, Improta, Acampora, Viviani e Foulon. In difesa davanti a Manfredini toccherà a Veseli, Glik e Tosca fare da scudieri.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Palermo e Benevento si sfideranno, come detto, oggi sabato 22 aprile 2023 alle ore 16:15 per la 34esima giornata di Serie B. La partita tra rosanero e le Streghe verrà trasmessa per gli appassionati e tifosi tra tre emittenti: DAZN, Helbiz Live e Sky.

Saranno queste tre a permettere ai vari abbonati di vedere la partita in diretta tv e live streaming. In particolare oltre DAZN e Helbiz Live, si potrà vedere la gara anche con Sky Go.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Sala; Saric, Gomes, Verre; Valente; Brunori, Tutino.

BENEVENTO: (3-5-2): Manfredini; Veseli, Glik, Tosca; Schiattarella, Improta, Acampora, Viviani, Foulon; Farias, Ciano.