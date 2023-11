Palermo, Brunori: “Delusi e arrabbiati, stiamo andando in difficoltà”

DELUSIONE: "Cosa non sta funzionando? Sicuramente non sono io a dirlo cos'è che non funziona in campo. Certo è che si commettono degli errori, altrimenti la partita sarebbe finita 0-0" ha dichiarato Matteo Brunori in mixed-zone. Rivolgendosi più in particolare alla gara contro la Sampdoria, poi: "Purtroppo oggi un episodio andato male ha deciso la partita, anche se non era rigore perché era un fallo a favore nostro. Dispiace, siamo arrabbiati, delusi, ma bisogna ripartire. Guardare avanti. Ora dobbiamo pensare alla prossima sfida contro il Brescia. Anche questa sarà una partita delicata davanti alla nostra gente e non vogliamo deludere. Giochiamo per loro e a noi fa solo piacere avere tutti questi tifosi al seguito. Anzi, dispiace ancora di più non gioire con loro come in quest'occasione". Il Palermo rimane ora fermo a quota 20 punti in quinta posizione.