Palermo, Brunori: “I fischi li meritiamo, è un momento delicato…”

Altra deludente sconfitta per il Palermo questa domenica con il Cittadella. La squadra di Eugenio Corini si è resa protagonista di una gara senza troppi alti, però con più di qualche basso presentatosi poi all'ultima mezz'ora. A riguardo si è espresso Matteo Brunori in sala stampa al termine della sfida.

SCONFITTA: "Non c'è che dire, è un momento delicato e c’è solo da chiedere scusa per la prestazione di oggi. Ora come ora anche le piccole cose sembrano difficili e quando perdi delle sicurezze anche il passaggio di un metro è difficile. Indossiamo una maglia pesante con aspettative importanti, non possiamo permetterci questi passi falsi. Mi scuso a nome della squadra". Successivamente, l'attaccante ha parlato anche dei fischi rivolti dai tifosi: "I fischi? Si, li meritiamo. Capiamo i tifosi che vengono allo stadio per vedere un Palermo vincente ma non possiamo stare qui e piangerci addosso. Dobbiamo darci forza l’uno con l’altro da questo si esce con il gruppo e con la squadra. Bisogna lavorare e capire da dove viene il blocco".