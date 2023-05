Palermo, Corini: “Giocato con personalità e coraggio, ma anche il pareggio…”

Altro scivolone da parte del Palermo, che esce sconfitto dalla trasferta contro il Cagliari. Queste le parole del tecnico dei rosanero, Eugenio Corini, in conferenza stampa. Tra delusione e amarezza per un risultato ad un passo dal traguardo, l'allenatore si dà comunque soddisfatto per la prestazione: "Per me è stata una bella gara, giocata anche bene. Si, perché la squadra ha giocato con personalità passando presto in vantaggio. Poi vabbè, c'è stata l'espulsione ma io ho una mia idea. Lapadula interrompe la corsa di Marconi da terra costringendolo al fallo".