Palermo, Corini: “Mese negativo. Ci assumiamo le responsabilità, io per primo”

DELUSIONE: "Veniamo da un mese negativo e dobbiamo prenderne atto - ha esordito l'allenatore rosanero -. Ora dobbiamo stare zitti e provare in tutti i modi a reagire perché a volte si fa fatica a far capire certe situazioni.Ho cercato di capire cosa fosse la cosa migliore da fare, ma nulla abbiamo comunque pagato gli errori dell’ultima mezz’ora. La squadra è andata in sofferenza ed era estremamente confusa in alcune situazioni. Questo capita quando non hai lucidità e non ti riesce bene fare le cose". Poi, collegandosi strettamente alla gara: "La squadra ha fatto tanta fatica nell’ultima mezz’ora, il calo è stato drastico, abbiamo perso le distanze e non abbiamo fatto quello che dovevamo fare. È vero che c’erano alcuni giocatori che non stavano benissimo, ma avremmo dovuto gestire le energie in un altro modo". Il Palermo rimane quindi inchiodato a quota 23 punti in terza posizione, ora deve guardarsi le spalle.