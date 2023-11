Palermo, Corini: “Momento delicato, ma abbiamo tutte le carte in regola per…”

Intervenuto in conferenza stampa, Eugenio Corini ha presentato la sfida Palermo -Brescia. La gara avrà luogo questo mercoledì e vale da vero e proprio riscatto per i rosanero che di recente hanno faticato e non poco. "Veniamo da due sconfitte, è vero, ma non abbiamo perso certezze. La squadra ha sempre dato tutto in campo, ha combattuto fino alla fine sempre" ha dichiarato l'allenatore .

MOMENTO DELICATO: Continuando sul discorso delle due sconfitte consecutive, Corini è apparso rammaricato. "C’è un momento delicato in cui quando perdi fai delle valutazioni. È inevitabile. A parte gli infortunati Coulibaly e Di Mariano, però, credo abbiamo tutte le carte in regola per fare una bella partita. C’è tanta voglia di riprendere e di fare, c’è sempre stata e sempre ci sarà". Poi, rivolgendosi agli avversari del Brescia: "Hanno fatto le ultime partite disputando buone gare pur perdendo. Noi lo sappiamo come giocano e abbiamo lavorato su varie situazioni tattiche. Staremo sull'attenti. Ricordiamoci che il Brescia ha una rosa di qualità, dovremo fare molto bene per vincere". Con una vittoria il Palermo si avvicinerebbe nuovamente alle zone alte della classifica, continuando ad ambire alla promozione diretta che in questo momento dista quattro punti.