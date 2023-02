Palermo, Corini: “Primo tempo in difficoltà poi grande ripresa”

Eugenio Corini tecnico del Palermo non sarà sulla panchina rosanero nel turno infrasettimanale contro la Ternana per squalifica. Dopo il pareggio di questo pomeriggio sul terreno del Sudtirol, Corini ha analizzato l'1-1 del Druso. "Primo tempo in difficoltà e il gol del Sudtirol ha portato l’inerzia della gara dalla parte bolzanina. La loro intensità e il fatto che giocano molto basso qualche problema tattico ce l'ha causato. Difficile prendere velocità in queste condizioni poi però nel secondo tempo dopo il pareggio siamo stati in partita e abbiamo fatto bene e provato a vincerla. Peccato non esserci riusciti. Gara sulla falsariga del match di Perugia ed era importante rimanere in gara. I ragazzi sono stati bravi”.