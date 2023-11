Palermo, Corini: “Sconfitta che fa male, ma abbiamo le risorse per rialzarci”

SCONFITTA: Corini ha esordito facendo una prima analisi della disfatta, con riferimento all'approccio non perfetto della sua squadra. "I primi 25′ sapevamo di affrontare una squadra di grande valore ed è vero loro hanno approcciato meglio all'inizio. Noi abbiamo perso qualche certezza, ma nella seconda parte del primo tempo ci siamo riequilibrati e sembrava avessimo trovato più il controllo della gara. Purtroppo il rigore ha portato loro in vantaggio. Peccato, potevamo portare un punto molto prezioso" ha dichiarato il tecnico rosanero ammettendo la grande prestazione degli avversari. Poi, con gli occhi rivolti alle prossime sfide: "Abbiamo due partite importanti contro Brescia e Cittadella, ci concentriamo su queste. C'è da lavorare su qualche errore ma abbiamo le risorse per tornare quelli che siamo stati nelle prime dieci gare. L'obiettivo è farlo già dal match contro il Brescia". Il Palermo rimane ora fermo a quota 20 punti in quinta posizione.