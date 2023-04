Palermo-Cosenza, le probabili formazioni e dove seguirla in tv

Le probabili formazioni del match conclusivo della 32esima giornata, con la sfida Palermo-Cosenza in scena alle 20:30

Redazione ITASportPress

Palermo e Cosenza si affrontano oggi, lunedì 10 aprile alle 20:30, per il 32esimo appuntamento di campionato. La sfida vede i padroni di casa particolarmente favoriti, alla ricerca dei punti necessari per raggiungere la zona playoff.

Palermo-Cosenza, le ultime — Tre pareggi consecutivi e tanta voglia di riscatto per il Palermo, il quale dista tre punti dalla zona playoff. Per l'occasione, dunque, la squadra di Eugenio Corini dovrebbe schierarsi con un 3-5-2 formato dal terzetto difensivo Marconi, Nedelcearu, Mateju. Linea di centrocampo che dovrebbe esser composta da Aurelio, Verre, Gomes, Saric e Segre, mentre in attacco sono immancabili i due bomber: Brunori e Saleri, i quali si candidano per una maglia da titolare.

Dall'altro lato, invece, il Cosenza avrebbe intenzione di passare al 4-3-2-1. A due lunghezze dalla zona retrocessione, il nuovo modulo studiato da Mister Viali potrebbe portare non poche sorprese. Poche novità per quanto riguarda la difesa, mentre a centrocampo va verso la conferma il terzetto Voca, Brescianini, Florenzi. In attacco Delic da unica punta, davanti ai due trequartisti Marras e Nasti.

Le probabili formazioni e dove vederla — Le ambizioni sono alte per i rosanero, i quali ci tengono a fare bene. Ma occhio anche alla squadra ospite, assaporando il rischio di retrocessione, potrebbe portare non poche sorprese. Il match tra Palermo e Cosenza andrà in scena nella giornata odierna alle ore 20:30 e sarà trasmesso dall'emittente televisivo DAZN, ma anche da Sky tramite il canale dedicato SkyCalcio, e da Helbiz.

Per quanto riguarda l'opzione streaming, invece, la possibilità si indirizza verso l'applicazione per smartphone di DAZN, ma anche ONEFOOTBALL. Il primo richiede il pagamento di un abbonamento mensile, mentre per il secondo è necessario acquistare solo l'evento in questione.

Di seguito le probabili formazioni della gara di oggi nel dettaglio:

Palermo (3-5-2): Pigliacelli; Marconi, Nedelcearu, Mateju; Aurelio, Verre, Gomes, Saric, Segre; Soleri, Brunori. Allenatore: Eugenio Corini.

Cosenza (4-3-2-1): Micai, Rispoli, Vaisanen, Meroni, Martino; Voca, Brescianini, Florenzi; Marras, Nasti; Delic. Allenatore: William Viali