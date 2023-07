Palermo, Foschi: “Ecco come i poteri forti distrussero Zamparini. A Balata chiederei…”

Il calcio italiano è proprio per queste dinamiche che è alla deriva? “Sicuramente non abbiamo dei parametri o degli incassi televisivi per poter fare determinate operazioni. Il nostro campionato, dunque, vede partire giocatori importanti. Basti pensare all’operazione Cristiano Ronaldo, che ha visto la Juventus riscontrare difficoltà per andare avanti. CI si è inventati questa formula per la Supercoppa… Oggi come oggi, sono poche le squadre che possono lavorare in un certo modo. È andata bene a De Laurentiis che ha trionfato a Napoli pur operando in modo accorto – e lungimirante - sul mercato. Conosciamo benissimo le dinamiche, inoltre, che riguardano le milanesi. Andrebbero intrapresi dei provvedimenti. Quel che posso dire è che ci sono delle percentuali che non possono uscire dal sistema calcio. Mi riferisco alle commissioni ed ai parametri zero. Si fanno orecchie da mercante, a riguardo, perché evidentemente a qualcuno sta bene. Sono percentuali a cui la stessa Lega acconsente, ma se qualcuno vuole pagare quaranta milioni per un parametro zero sono soldi che non possono uscire dal sistema calcio: Che li dia di tasca sua! È un qualcosa che non esiste! Quando arrivai in Lega, anni fa, si discuteva delle commissioni di una stagione, e soltanto la Fiorentina aveva speso quindici miliardi di vecchie lire… Si è parlato di misure e correttivi, ma si è deciso di non fare niente. A parlare troppo, oggi, io sono a casa. Mi divertivo un mondo, vincevamo una partita eravamo già in Serie A. Nessuno mi ha mai fatto un’intervista perché per molti andava bene così. Cairo, di recente, mi ha offerto sei pagine della Gazzetta per poterne parlare, ma nessuno che parli di cosa sia successo ad un disgraziato dopo quarant’anni di calcio, e di passione”