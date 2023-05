Palermo, Gardini: “Prossimo anno con Corini per andare in A”

L'AD del Palermo, Gardini tramite i canali ufficiali ha tracciato il bilancio stagionale dei rosanero che hanno chiuso la stagione senza centrare i playoff: "Il prossimo anno dobbiamo alzare il livello sicuramente, dobbiamo essere competitivi per la promozione in serie A, non ci vogliamo nascondere ma non vogliamo neanche essere presuntuosi o promettere qualcosa che non siamo in grado di poter garantire attraverso investimenti strategici nella parte sportiva e nelle strutture. Il Palermo deve essere protagonista nel calcio italiano e questo passa attraverso la programmazione e tutto quello che ne consegue. Tifosi scontenti? E' un loro diritto ma siamo orgogliosi di come ci hanno sostenuti e noi abbiamo il dovere di portarli dove vogliono. Abbiamo cominciato a costruire una società che ha fatto una strada diversa. La nuova proprietà adesso dopo il primo anno programmerà con serietà e competenza e si possono trovare risultati importanti. Siamo dispiaciuti che non sono arrivati i playoff ma con il lavoro vogliamo fare bene il prossimo anno puntando alla Serie A. Corini? Persona seria e grande professionista, anche quest'anno abbiamo apprezzato il suo lavoro. Si può fare meglio ma non eravamo pronti. Il percorso è stato tracciato in due anni e con lui proseguiremo il rapporto visto che ha accettato una sfida importante in una piazza molto esigente dove non manca la pressione"