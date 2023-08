Palermo, già 11 mila gli abbonamenti venduti

La campagna abbonamenti del Palermo va avanti ancora per qualche giorno dopo essere iniziata lo scorso 5 agosto. L’ultimo dato aggiornato è di 11.007 tessere vendute. Negli ultimi dieci giorni sono stati venduti 495 abbonamenti. Mancano 458 abbonamenti per superare il dato della scorsa stagione. I tifosi del Palermo hanno comunque risposto bene ma forse ci si aspettava una maggiore spinta per raggiungere quota 15.000 abbonati. Domani è previsto il debutto in campionato contro il Bari al San Nicola.