Palermo, idea Bonucci. Le parole dell’agente

Voci sempre più insistenti per l'approdo del difensore in maglia rosanero

Voci di mercato insistenti sul possibile approdo al Palermo del difensore della Juventus Leo Bonucci. A riguardo ha fatto chiarezza Alessandro Lucci, l'agente dell'esperto calciatore messo fuori rosa dalla Vecchia signora: “Sto sentendo tante voci di mercato fantasiose su Bonucci, ma la sua principale volontà è rimanere alla Juve. È un calciatore di livello mondiale, capitano azzurro e leader di una squadra come la Juve”, dice Lucci. “Qualora si materializzassero situazioni di mercato, prenderemmo in considerazione soltanto opportunità all’altezza del suo livello per trovare la soluzione migliore per tutti”, ha concluso Lucci ai microfoni dell'Ansa.