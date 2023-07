Palermo, Marconi: “Qui sto bene. Del Catania non so nulla ma non interessa”

Il difensore centrale del Palermo, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Pinzolo, ha parlato delle voci di mercato che indicano il club etneo come possibile destinazione per un trasferimento

Ivan Marconi, calciatore del Palermo è intervenuto oggi in conferenza stampa a Pinzolo. Queste le sue parole: "Sto vivendo una seconda giovinezza perchè sento la fiducia di società, mister e compagni ed è più facile essere al 100%. Abbiamo una squadra importante e non ci vogliamo nascondere e spero che il mix sia quello giusto. Io al Catania? Non leggo i giornali, leggo poche interviste, alla fine quello che mi interessa è ciò che faccio sul campo. Sinceramente non mi interessa. Se ci sono stati contatti? Che io sappia no“, afferma il calciatore. Il direttore sportivo del Catania, Antonello Laneri, dopo la presentazione ufficiale del nuovo allenatore Tabbiani, aveva commentato l’interesse per il difensore centrale: “Lo avevamo cercato l’anno scorso ma il Palermo non ce lo ha dato. Comunque è un ottimo giocatore. Noi dobbiamo prendere due difensori centrali. Vediamo, non abbiamo fretta anche perché i campionati dovrebbero slittare”.