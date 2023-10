Palermo passa a Modena ed è secondo. Colpo Catanzaro a Bolzano. Ok Cosenza

Il Cosenza piega 3-0 in casa il fanalino di coda Lecco e guadagna posizioni in piena zona playoff. Risultato mai in discussione. Dopo un tiro di Buso per gli ospiti neutralizzato da Micai, i silani passano al 4' con un eurogol di Forte, al primo centro stagionale. Al 16' Novakovic imita il compagno di squadra Buso, ma anche stavolta Micai c'è. Aumenta la pressione del Cosenza che al 19' e al 20' mette i brividi all'ex Saracco con D'Orazio e Praszelik. Il raddoppio arriva al 25': Calò per Tutino, aggancio da favola e cross per Marras, che si sblocca a sua volta in zona-gol e insacca in semirovesciata. Prima dell'intervallo altri tre squilli rossoblù con Marras, D'Orazio e Mazzocchi che per poco non si trasformano in altrettante reti. Stesso copione nella ripresa. Al 5' arriva il tris dei calabresi. A segno ancora lo "squalo" Forte che riceve da Calò e dai 25 metri scarica un preciso destro nel sette. Doppia traversa del Cosenza al 12' con Forte e Tutino. Poi comincia la serie dei cambi. Standing ovation e pubblico in piedi quando esce Forte per fare posto a Florenzi. Finisce 3-0 con i settemila del "Marulla" in festa.