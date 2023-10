Palermo, Pigliacelli: “Piazza importante, spero di rimanere rosanero a lungo”

PIAZZA E OBIETTIVI: "Palermo non è una piazza per tutti. È calorosa, ma qui le aspettative sono veramente alte e per me questo è solo uno stimolo a fare sempre meglio. Per altro può risultare pesante. Anche se c'è da dire che quando le cose non vanno bene, il supporto dei tifosi è imparagonabile" ha dichiarato il portiere riguardo l'ambiente rosanero, quello che tanto ambisce a tornare in Serie A quest'anno. E proprio ricollegandosi agli obiettivi: "Già dal primo giorno abbiamo capito che potevamo fare qualcosa di grande. Siamo una squadra che non molla mai, questo è il nostro vero punto di forza. La dimostrazione nella partita contro il Venezia, in cui abbiamo preso gol allo scadere del primo tempo. Ci siamo abbattuti? No, abbiamo continuato e vinto 3-1".