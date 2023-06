Palermo, Soleri: “Ecco perchè ho scelto la maglia numero 27”

Nato a Roma ma cresciuto in Sud America, Soleri ha raccontato com’è stata la sua infanzia in America Latina: “Mi sono trasferito in Argentina appena nato quindi non ho mai giocato a calcio lì. In Brasile ho iniziato la scuola calcio quindi lì ho mosso i primi passi. In questi due paesi, così come in Italia, si vive di calcio e tutti lo amano più di ogni altra cosa”. Il numero 27 rosanero ha iniziato la sua carriera da calciatore professionista nella primavera della Roma, dove, grazie all’intuito di Mister Muzzi, ha avanzato la sua posizione in campo da centrocampista ad attaccante. Il ricordo più bello in giallorosso è “la tripletta alla Lazio: nonostante fosse un derby giovanile, a Roma è comunque una partita sentita. Se dovessi scegliere un momento preciso, direi quello”.