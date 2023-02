Palermo, il Sudtirol la trasferta più lunga della B con mille tifosi al seguito

Nonostante la lunghissima distanza, i tifosi siciliani si sono attrezzati a dovere in modo da non far sentire troppo lontani da casa e dal calore del tifo del 'Barbera' i propri giocatori. Stando, infatti, a quanto riferito dal Corriere dello Sport saranno oltre mille i supporter del Palermo che andranno fino in Alto Adige per sostenere la compagine in occasione della sfida contro una delle formazioni più in forma del torneo. Una trasferta infinita, ma che dimostra per l'ennesima volta il grande attaccamento dei tifosi rosanero alla squadra della propria città.