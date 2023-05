Palermo supera la Spal e vola in zona playoff. Per i biancazzurri è incubo C

Importante vittoria per 2-1 dei rosanero, che spiccano il volo e si piazzano in settima posizione

Torna a sorridere la squadra di Eugenio Corini e con essa anche tutto il popolo rosanero. Il Palermo raccoglie il successo per 2-1 nella sfida odierna contro la Spal, rientrando finalmente in zona playoff. I padroni di casa passano in vantaggio alla mezz'ora di gioco, al 29', con l'autorete di Meccariello. Neanche il tempo di rimettere a posto le idee che i rosanero ne fanno un altro, al 35', che questa volta porta la firma di Matteo Brunori. Serve solo a dare speranza il gol di Varnier, con la sconfitta che condanna biancazzurri: penultima posizione in piena zona retrocessione e destino che appare segnato a due giornate dalla fine.