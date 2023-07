Palermo-Virtus Verona, oggi test importante per i rosanero

Oggi alle ore 17 al campo sportivo di Ronzone, il Palermo affronterà in amichevole la Virtus Verona, squadra di Serie C. È il primo vero test per provare la condizione fisica e un po’ di ritmo. Sarà anche l'occasione per il tecnico Eugenio Corini di testare il 4-3-3 nuovo vestito del Palermo ma il tecnico potrebbe anche schierare i suoi con il 3-5-2. Contro gli scaligeri a Corini mancheranno gli esterni bassi di difesa, Aurelio e Buttaro, così come il nuovo portiere Sebastian Desplanches arrivato dal Vicenza, Stulac e Di Mariano. Al tecnico della Virtus, Gigi Fresco mancheranno ancora Odogwu, Manfrin e Vesentini, probabilmente pure Nalini alle prese con un lieve fastidio fisico.