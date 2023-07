Parma, addio Buffon sempre più certo: si cerca un vice Chichizola

Se Gigi saluta, Chichizola sarà il titolare. Poi si andrà sul mercato per un vice o si guarda in casa, i talenti ci sono ma servono certezze

Deve ancora entrare nel bello il calciomercato del Parma. Con l'addio al calcio sempre più certo da parte di Gianluigi Buffon, i crociati dovranno correre ai ripari alla ricerca di un portiere che possa essere una certezza tanto quanto il campione ex Juventus. In particolare, pare possano cambiare le gerarchie dai crociati. Se va via Gigi, il primo portiere sarà Leandro Chichizola (attuale secondo di Buffon) e il club dovrà rivolgersi al mercato per un vice. O quantomeno per un portiere che possa giocarsi la titolarità contro l'argentino.