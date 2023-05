Parma-Brescia, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Chiudono il 36esimo turno di Serie B Parma e Brescia in campo oggi alle 16:15 per una gara molto importante per le due formazioni anche se per ambizioni e obiettivi differenti.

Redazione ITASportPress

Parma-Brescia si giocherà oggi, domenica 7 maggio 2023 alle ore 16:15 per la 36esima giornata di Serie B. Sarà la gara tra ducali e Rondinelle a mettere il punto sul turno del torneo cadetto che ha dato un nuovo verdetto nelle scorse ore con la promozione del Genoa.

Parma-Brescia, le ultime Dopo aver subito un punto di penalizzazione in classifica, il Parmadi Pecchia ha voglia di portare a casa una vittoria davanti al proprio pubblico. I ducali si affideranno a Buffon tra i pali con Delprato, Circati, Osorio e Ansaldi in difesa. In mezzo al campo spazio anche a Juric, Estevez, Bernabè. In avanti Zanimacchia, Vazquez, Benedyczak.

Nel Brescia di Gastaldello Andrenacci difeso da Jallow, Cistana, Mangraviti, Huard. Bisoli, Labojko, Björkengren saranno i tre di centrocampo. L'attacco sarà affidato a Rodriguez e Adryan che agiranno alle spalle di Ayé.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Parma e Brescia andrà in scena, come detto, oggi domenica 7 maggio 2023 alle ore 16:15 per la 36esima giornata di Serie B. La partita tra ducali e Rondinelle chiuderà il turno del torneo cadetto e potrà essere seguita dai tifosi e appassionati in diretta tv e streaming su diverse emittenti.

Saranno, infatti, DAZN, Helbiz Live e Sky a trasmettere la partita. Il match odierno potrà essere visto in streaming con DAZN e Helbiz Live e con Sky anche con Sky Go in streaming, ovviamente anche su dispositivi mobili quali smarthphone e tablet e pc.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

PARMA (4-3-3): Buffon; Delprato, Circati, Osorio, Ansaldi; Juric, Estevez, Bernabè; Zanimacchia, Vazquez, Benedyczak. Allenatore: Pecchia.

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Jallow, Cistana, Mangraviti, Huard; Bisoli, Labojko, Björkengren; Rodriguez, Adryan; Ayé. Allenatore: Gastaldello.