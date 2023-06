Parma, Buffon tra addio al calcio e un altro anno in B

Quale futuro per Buffon? Due le possibilità: onorare il contratto con i ducali e rimanere un altro anno e addio al calcio e posto in dirigenza

Falliti i playoff per mano del Cagliari, quale futuro attende Gianluigi Buffon? L'estremo difensore ormai 45enne vorrebbe continuare al Parma pensando a quello che era il suo obiettivo, cioè riportare il club in Serie A. Ma d'altro canto vi sarebbero i diversi problemi fisici presentatitisi in stagione e un età che condurrebbero il portiere a prendere in seria considerazione l'idea di appendere i guantoni al chiodo. L'ex Juventus, in ogni caso, ha un contratto fino al prossimo giugno 2024 ed il club è stato chiaro: se l'intenzione è quella di tentare un altro anno in Serie B dai ducali lui è sempre ben accetto.