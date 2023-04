Parma-Cagliari, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Si daranno battaglia Parma e Cagliari oggi. Squadre in campo oggi alle 14 per la sfida di campionato della 34esima giornata di Serie B.

Parma-Cagliari si sfideranno oggi, sabato 22 aprile 2023, alle ore 14 per la 34esima giornata di Serie B. Appuntamento al Tardini per le due formazioni che hanno gli stessi punti in classifica (48) e che vogliono restare nelle posizioni valida per giocarsi il playoff.

Parma-Cagliari, le ultime Il Parmadi mister Pecchia si dovrebbe affidare al tridente offensivo composto da Zanimacchia, Mihaila e Vázquez. In mezzo al campo dovrebbero esserci, invece, Estevez, Juric; Bernabé. In difesa, davanti a Buffon tra i pali, spazio a Del Prato, Circati, Cobbaut e Ansaldi.

Nel Cagliaridi Ranieri conferma in attacco per Lapadula con Prelec. Alle loro spalle ci sarà Falco ad agire come trequartista con licenza di movimento su tutto il fronte. Nández, Makoumbou e Lella saranno i tre di centrocampo. In difesa davanti al solito (e solido) Radunovic, spazio a Zappa, Dossena, Obert e Azzi.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La sfida odierna di Serie B tra Parma e Cagliari valida per la 34esima giornata del campionato cadetto potrà essere seguita dagli appassionati e dai tifosi non solo allo stadio Tardini dalle 14 ma anche in tv e in live streaming.

Saranno DAZN, Helbiz Live e Sky le emittenti che trasmetteranno l'evento in televisione e in diretta streaming. Oltre alle prime due emittenti, in streaming si potrà vedere anche con Sky tramite Sky Go.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

PARMA (4-3-3): Buffon; Del Prato, Circati, Cobbaut, Ansaldi; Estevez, Juric; Bernabé; Zanimacchia, Mihaila, Vázquez. All. Pecchia.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Azzi; Nández, Makoumbou, Lella; Falco; Lapadula, Prelec. All. Ranieri.