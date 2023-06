Parma, donate bottiglie d’acqua per le popolazioni alluvionate

Il Parma Calcio ha preso un impegno con la regione Emilia Romagna ed intende rispettarlo nei minimi termini. Nonostante il club abbia già fatto un'onerosa donazione di 100 mila euro, i crociati hanno deciso di continuare a contribuire al sostegno della popolazione con un altro "piccolo" dono: "In collaborazione con l’official partner Dolomia, il Parma Calcio ha effettuato una donazione di 21.168 bottiglie di acqua potabile, consegnate e fornite in queste ore al Centro di Raccolta della Protezione Civile" si legge nel comunicato del club.

Queste le parole del Managing Director Corporate, Luca Martines: "La difficile situazione ci ha colpiti profondamente. Dopo la prima donazione abbiamo valutato altri interventi e insieme al nostro partner Dolomia, che voglio ringraziare, abbiamo deciso di procedere con una consegna di acqua potabile". Un'altra dimostrazione di interesse da parte del Parma per la regione, oltre che per gli stessi residenti in serie difficoltà.