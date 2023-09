Parma fermato dalla Reggiana, tris Palermo e Südtirol, il Modena piega il Pisa

All'11' Palermo vicino al gol con Brunori lanciato a rete da Di Mariano, l'attaccante conclude fuori di poco alla destra del portiere. Al 16' i rosanero sbloccano il match con il primo gol di Insigne che lanciato da Henderson infila Pizzignacco con un piatto sinistro che colpisce il palo interno ed entra in rete. Anche dopo il gol sono i padroni di casa a fare la partita e al 35' Brunori non approfitta di un regalo di Ceppitelli e solo davanti al portiere tira piano e centrale. Poco dopo si vede anche la Feralpisalò con una conclusione di Compagnon che finisce fuori. Al 39' ancora Palermo con una conclusione da fuori di Stulac che sfiora il palo. Inizia la ripresa e dopo appena 2' il Palermo raddoppia: ottima palla di Segre che vede l'inserimento di Stulac , destro vincente all'angolino dello sloveno. Al 6' la migliore occasione della Feralpi con Ceppitelli che a porta pratcamente vuota si aggiusta il pallone ma lo manda clamorosamente a lato. Al 10' ci prova Segre servito da Di Mariano, ma la palla finisce di poco alta sopra la traversa. Al 40' il tris del Palermo firmato dal nuovo arrivato Di Francesco su assist di Soleri. Al 45' palo di Vasic di testa su cross di Di francesco.

Sudtirol dai due volti ed Ascoli ko per 3-1. Nel primo tempo la prima incursione è al terzo con il guizzo di Ciervo, il cui cross attraversa la prima parte dell'area di rigore ascolana per terminare tra le braccia di Viviano. Al 10' risponde l'Ascoli con il tiro di Mendez che si perde sopra la traversa. In un minuto Poluzzi è chiamato a distendersi, prima per deviare il tiro su punizione di Caligara, ed alcuni istanti più tardi la bordata di Mendez. Al 45', però, Poluzzi non può opporsi al rasoterra chirurgico di Mendes che s'infila nell'angolo basso del primo palo. Bisoli cambia registro nella ripresa ed al 9' Merkaj, imbeccato splendidamente da Casiraghi, segna la rete del pareggio. Il Sudtirol ribalta la situazione al 18' con la parabola imprendibile di Casiraghi che lascia di stucco Viviano. Il fantasista biancorosso si ripete su calcio di rigore al 38' chiudendo definitivamente la partita.