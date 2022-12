Parma-Spal, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo ale 14 per la partita del campionato di Serie B.

Redazione ITASportPress

Parma-Spal si gioca oggi, domenica 18 dicembre 2022 alle ore 14 per il campionato di Serie B. Grande attesa al Tardini, casa dei ducali, per la sfida del torneo cadetto con le formazioni di Pecchia e De Rossi che si daranno battaglia per i tre punti.

Parma-Spal, le ultime 26 punti per i padroni di casa del Parma, 17 per gli ospiti della Spal che hanno necessità di trovare un risultato positivo, possibilmente i tre punti, dopo i pari contro Perugia e Palermo. I ducali dovrebbero affidarsi a Man, Bernabé e Tutino alle spalle di Vazquez dato che la vera prima punta Inglese dovrebbe essere fuori per infortunio. Per la formazione ferrarese di mister De Rossi e del presidente Tacopina, invece, dovrebbe esserci spazio per La Mantia e Rabbi in avanti nel 3-5-2.

Probabili formazioni e dove vederla — La sfida tra Parma e Spal si disputerà, come anticipato, oggi domenica 18 dicembre alle ore 14.00 allo stadio Tardini, casa dei ducali. La gara verrà trasmessa da DAZN sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match. Altra opzione sulla piattaforma digitale di Sky, su Now TV e sull’app Sky Go in streaming. Infine sull’app e sul canale di Helbiz Live presente su Prime Video.

Di seguito le probabili formazioni della sfida:

Parma (4-2-3-1): Chichizola; Balogh, Osorio, Valenti, Delprato; Estevez, Juric; Man, Tutino, Bernabé; Vazquez.

Spal (3-5-2): Thiam; Peda, Meccariello, Dalle Mura; Dickmann, Valzania, Esposito, Maistro, Celia; La Mantia, Rabbi.