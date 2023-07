Perugia, Baldini: “Già accettato situazioni complicate come a Catania. Qui riporterò allegria”

Riparte da Perugia il tecnico, Francesco Baldini dopo l'avventura di Vicenza finita con l'esonero. Il mister ha spiegato quali sono i progetti del club e le ambizioni personali. Queste alcune dichiarazioni più importanti riprese da CalcioGrifo.it: “Ho accettato a prescindere dalla categoria. È ovvio che la Serie B aumenterebbe ancor di più la mia voglia di fare bene in una piazza che ha sofferto. Alle situazioni esterne al campo non ci penso e in passato ho già accettato situazioni complicate come a Catania e a Trapani. Altre squadre mi hanno cercato ma al d.s. Giugliarelli ho detto più volte che volevo venire qua. Mi piace tanto il fatto di poter ricostruire qualcosa, è una cosa che mi stimola". Infine il tema degli obiettivi che si è posto il nuovo tecnico: “Il mio primo compito è stato quello di cambiare la faccia di questi ragazzi. C’era e c’è ancora un po’ di tristezza, ma dopo una retrocessione è naturale. Questo compito è importante perché è vero che saranno i risultati a portare allegria, ma anche il modo di proporre calcio farà la sua parte. Perugia ama il bel calcio e io ho il dovere in primis di cercare di fare risultati, ma anche di costruire qualcosa di bello a livello di gioco”.