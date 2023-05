Perugia, comunicato: “Estranei ai fatti e disponibili a chiarire con Procura”

Posizione ufficiale del Perugia dopo la notizia di un indagine della Procura in merito all'ultima gara di campionato contro il Benevento al Curi vinta dalla squadra di casa per 3-2 con un gol rocambolesco. Dopo il 2-2 di Ciano al 92’, a distanza di due minuti c’è stato il clamoroso errore di Leverbe che si dimentica di guardare il gioco consegnando una palla indietro senza senso, col portiere giallorosso tra l’altro che non si capisce bene dove sia finito. Ne approfitta Kouan che firma il gol del definitivo 3-2. Un successo che pare sia finito nel mirino della Procura.