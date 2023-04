Perugia-Reggina, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Perugia e Reggina scedono in campo oggi. Squadre impegnate alle 20:15 per il recupero del match di campionato di Serie B.

Perugia-Reggina scenderanno in campo oggi, mercoledì 5 aprile 2023, alle ore 20:15 per il match di recupero della 29esima giornata di Serie B, rinviato a causa degli eventi sismici che avevano colpito l’Umbria.

Ci saranno da una parte Di Carmine e Di Serio a provare a far gioire il pubblico di casa con Kouan che agirà alle loro spalle. Nella squadra ospite, invece, Gori e Cicerelli sembrano favoriti per occupare i due posti in attacco.

Probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita del recupero di Serie B tra Perugia e Reggina si giocherà, come detto, oggi mercoledì 5 aprile 2023 dalle 20:15. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. Garantita la trasmissione in live streaming anche dalle piattaforme DAZN e Helbiz oltre che su Sky Go. In questo modo i telespettatori, tifosi e appassionati potranno vedere live la partita e non perdersi neppure un minuto.