Playoff Serie B: Parma scappa poi rimonta Cagliari con Luvumbo

La ripresa vede subito in campo Luvumbo e Deiola per Pavoletti e Rog, con un 4-3-3 con Deiola affiancato da Mancosu e Makoumbou, Luvumbo e Nandez a supporto di Lapadula. Nel Parma Chichizola rileva Buffon, Juric al posto di Estevez. I rossoblù provano a scuotersi ma non arriva il guizzo giusto, anche se l’Unipol Domus spinge con forza e il Parma deve compattarsi per evitare il peggio. Si arriva così al 65' e la polemica impazza per alcuni contatti dubbi ai danni di Lapadula, prima fuori area lanciato a rete e poi in area, senza che Colombo ravvisi alcunché.

Splendido il gol rossoblù al 68': Nandez beffa Cobbaut nel duello in area, controllo e cross al bacio per Zito Luvumbo che col destro fulmina Chichizola ridando speranza. La gara si fa vibrante e si entra nell'ultimo quarto d'ora, con alcuni cross che impensieriscono la difesa emiliana. Calcio di rigore concesso all'84' per fallo sull'astuto Luvumbo, che si infila in area su un pallone che pareva perduto. Lapadula dal dischetto non perdona tirando centrale, Chichizola è battuto per il 2-2. Ma non è finita, al 90' Lapadula scappa, cross, Luvumbo controlla e col destro segna un gol strepitoso. 3-2, ora a Parma sabato.