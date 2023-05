Playout andata Serie B: Nasti fe falice il Cosenza che batte il Brescia 1-0

Il Cosenza ha vinto il match di andata dello spareggio playout di Serie B contro il Brescia con il punteggio di 1-0. Partita molto equilibrata al Marulla con i lombardi che hanno colpito una traversa con Bisoli nella ripresa e dopo pochi minuti sono stati affondati da Nasti di testa che al 70' ha siglato la rete della vittoria dei calabresi. Il Cosenza ha messo tutto in campo e l'orgoglio ha avuto la meglio. In precedenza i rossoblù hanno perso Marras per infortunio. Gli uomini di William Viali , artefici di un importante rincorsa in seguito a un girone d’andata difficilissimo, non hanno mai vinto nelle ultime 7 e l'ultimo sorriso ad aprile contro il Pisa sempre per 1-0 e sempre con Nasti match winner.

Adesso il ritorno il 1 giugno a Brescia ma il Cosenza si è costruito un vantaggio e godrà di 2 risultati su 3 per difendere la categoria. Bella cornice di pubblico ha certificato ancora una volta di più l’annata da record per quanto riguarda le presenze sugli spalti in cadetteria. Per la gara in terra calabrese più di 14.000 spettatori e sicuramente anche al Rigamonti ci sarà lo stesso pubblico. Ci sono tutti gli ingredienti per una sfida appassionante, arricchita dal pathos e dal dramma di una retrocessione che incombe e che entrambe le squadre faranno di tutto per scongiurare.