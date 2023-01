Südtirol, dalla Serie C col Trento alla Serie A: Odogwu sogna

Sono già 8 i centri in campionato, alla sua prima stagione della carriera in Serie B. Uno score che, in appena mezza stagione, è già migliore rispetto a quello dell'anno scorso in Serie C, sempre con la maglia del Südtirol. Intelligenza, scaltrezza e cattiveria sotto porta sono le doti principali dell'attaccante nativo di Verona. Lui che è partito dal Chievo per poi compiere una lunga gavetta fino ad arrivare ai piani alti del nostro calcio con 32 anni sulla carta d'identità. Testimonianza di determinazione e voglia di arrivare, con il duro lavoro, con ostinazione e tenacia.

Ora è il momento di godersi e gustarsi il panorama. Lo stesso tecnico Pierpaolo Bisoli, che ha rivoluzionato il campionato del Sudtirol, ha speso parole al miele per il suo attaccante. "Odogwu è un giocatore che può stare in Serie A, ma se lo vendono me ne vado a casa. Oggi nei 90' è stato devastante". Gli altoatesini non si fermano più. Quarto posto e voglia di stupire, con un bomber di razza a fare da trascinatore. E pensare che la scorsa estate Odogwu stava per spostarsi di 48 km visto che il Trento lo voleva per farlo giocare in Serie C. Ma oggi invece a suon di gol Odogwu si è messo in evidenza in B e sogna la Serie A. Sarà dura per la dirigenza bolzanina trattenerlo in estate se dovesse andare in doppia cifra.