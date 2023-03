Reggina, avanti con Taibi: il ds ha rinnovato fino al 2025

Sul profilo Twitter della società e sul sito si legge: "La Reggina comunica di aver prolungato il contratto al 30 giugno 2025 con il Direttore Sportivo Massimo Taibi, cui vanno tutti i migliori auspici per il suo lavoro". Questa la nota con cui il club ha reso ufficiale il prolungamento del rapporto con il dirigente, in carica dal 2018.

Un ottimo segnale a tutto l'ambiente con il desiderio di portare avanti l'attuale progetto. In questo momento la Reggina è al sesto posto in classifica con 42 punti dopo 28 giornate giocate. Il club ha una gara in meno rispetto alle rivali a causa del rinvio del match di questo ultimo turno contro il Perugia per via degli eventi sismici che hanno riguardato in questi ultimi giorni il territorio umbro.