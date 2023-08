Reggina, calciatori convocati per il 18 agosto: dovranno tornare ad allenarsi

In attesa dell'esito del ricorso al Consiglio di Stato che si pronuncerà il prossimo 29 agosto, Manuele Ilari proprietario del club ha deciso di far tornare la squadra al centro sportivo di Sant'Agata per continuare gli allenamenti. Secondo quanto appreso da Itasportpress.it, questa sera sono state mandare le email a tutti i calciatori della prima squadra con la richiesta di presentarsi il 18 agosto e di mettersi a disposizione del tecnico Filippo Inzaghi. Un passaggio importante questo della ripresa degli allenamenti anche perchè i calciatori hanno deciso di mettere in mora la società amaranto non per ragioni economiche relative al mancato pagamento dello stipendio di giugno ma per il caos organizzativo che si è registrato al centro sportivo. Questa la nota dei calciatori amaranto rivolta ai tifosi alcuni giorni fa: «Mentre noi sudavamo al S. Agata senza le condizioni minime per lavorare, nessuno ci ha mai detto nulla, neppure dopo i numerosi pronunciamenti negativi nei vari gradi di giudizio. Non una parola nemmeno in occasione del presunto passaggio di mano della società».