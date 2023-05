Reggina, Cardona: “Non ricorreremo al Coni. Prendiamoci playoff sul campo”

“Come sempre trasparenza e comunicazione sono fondamentali e dopo quello che ieri la Giustizia ha deciso mi sembra giusto fare il punto". Sono state queste le parole del presidente della Reggina Marcello Cardona in una conferenza stampa indetta oggi. "La notizia qual è? La Reggina non ricorrerà al Coni", ha detto il numero uno.

"Durante l'iter processuale sportivo ci hanno riconosciuto che potevamo rivolgerci tranquillamente al Tribunale, che abbiamo fatto le richieste al Tribunale per pagare. C'è stato questo cortocircuito e dopo la Federazione ha armonizzato il rapporto con gli strumenti della crisi d'impresa. Quando si accede al concordato si presentano le garanzie economiche reali, che dimostrano che la Reggina é capace di pagare tutto. Noi abbiamo detto che saremmo arrivati sino in fondo nel momento in cui non ci venissero riconosciuti determinati diritti, ma siamo all'interno del sistema e anche la Federazione é stata chiara e trasparente".