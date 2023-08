Reggina, club tornerà a Saladini e prima del 29 agosto nuovi proprietari

Esce di scena Manuele Ilari. L'imprenditore cinematografico che ha preso il club da Felice Saladini è finito nell'occhio del ciclone e così il proprietario in pectore del club amaranto nelle prossime ore farà marcia indietro. Toni forti arrivati anche delle autorità di Reggio Calabria che sulla stampa locale hanno chiesto a Ilari di lasciare il club. Oggi l'imprenditore romano detiene il 100% delle quote del sodalizio amaranto, ma ha preannunciato che in caso di ammissione alla B entrerebbero in società un fondo inglese e anche nuovi soci. A Reggio Calabria però non ci hanno mai creduto né i tifosi, né le autorità a cominciare dai due sindaci facenti funzione, Paolo Brunetti e Carmelo Versace. Da quanto raccolto da Itasportpress.it, Ilari riconsegnerà il club a Felice Saladini che a sua volta lo cederà ad alcuni imprenditori italiani che già hanno manifestato l'interesse a rilevare la società calabrese. Il tutto avverrà la prossima settimana e comunque prima dell'udienza del Consiglio di Stato del 29 agosto. Giorno cruciale per il futuro del calcio amaranto. Si deciderà se la Reggina potrà giocare in Serie B o sarà costretta a ripartire dai dilettanti.