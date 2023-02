Reggina, contributi non pagati: rischio penalizzazione ma non solo

Il caso del club accende il dibattito in Serie B.

Redazione ITASportPress

Non solo la pubblicazione delle date di playoff e playout. Nel corso dell'Assemblea della Lega Serie B andata in scena ieri si è parlato molto del caso Reggina che sta accendendo la cadetteria.

La situazione dei contributi non pagati potrebbe interessare da vicino molte società che aspettano di capire come si svilupperà la vicenda.

Il caso è complesso e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha inizio a fine dicembre quando la Reggina ha fatto richiesta di concordato al Tribunale per la ristrutturazione del debito, vista la mole ereditata dal nuovo proprietario Felice Saladini.

Da quel momento ogni spesa deve essere autorizzata dal giudice. Se l’ok è sempre arrivato per la gestione ordinaria e a quanto pare anche per gli stipendi, lo stesso non è accaduto per i contributi che non sono stati pagati in toto.

Da qui il dubbio su quanto stia accadendo. I rischi per la regolarità del campionato sono alti così come sono elevati quelli che corre la Reggina. Secondo la rosea si va da una penalizzazione di 2 punti fino all’esclusione dal torneo.

Alla Reggina viene contestato il mancato rispetto della scadenza del 16 febbraio per i contributi (non l’Inps, slittata per tutti al 16 marzo). Si tratta di quasi 2,9 milioni, ma non si sa a quante mensilità si riferiscano. In questo caso la violazione porterebbe al -2 in classifica. Il club, in tal senso, si difende in modo chiaro: il giorno 16 il Tribunale ha scritto al club di non pagare perché i contributi rientrano nella ristrutturazione complessiva del debito. In questo caso, però, forse "trascurando" le conseguenze sull’ordinamento sportivo.

La questione non farebbe riferimento solo all'ultima scadenza ma anche a quelle dei mesi precedenti. In questo caso, se per un bimestre saltato si rischiano 2 punti, per due (o più) bimestri scatta l’esclusione dal torneo.

Ecco perché si dovrà fare subito chiarezza per evitare di falsare il campionato cadetto.